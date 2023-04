Migranti | Bonelli | “Lollobrigida sulla ‘sostituzione etnica’? Frasi da suprematismo bianco | Meloni prenda le distanze”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Migranti, Bonelli: “Lollobrigida sulla ‘sostituzione etnica’? Frasi da suprematismo bianco, Meloni prenda le distan… - piero636 : RT @ChiodiDonatella: E pure stamane abbiamo il sempre loquace #Bonelli. Oggi bacchetta la #Meloni sulla faccenda della #protezionespeciale… - EnnioVP : RT @ChiodiDonatella: E pure stamane abbiamo il sempre loquace #Bonelli. Oggi bacchetta la #Meloni sulla faccenda della #protezionespeciale… - florastr : @chipswilliams1 manco io- e poi chi è bonelli? ah si...ricordo che ha candidato quello che si vantava di avere gl… - FabryWrath : RT @ChiodiDonatella: E pure stamane abbiamo il sempre loquace #Bonelli. Oggi bacchetta la #Meloni sulla faccenda della #protezionespeciale… -

Il resto, ossia le mozioni contro il termovalorizzatore presentate da Conte e, sono solo ... la strategia di opposizione su sanità, precariato, Pnrr e", spiegano i suoi. Il problema ......come la Cgil e realtà associative impegnate nella promozione dei diritti di rifugiati e(... Nicola Fratoianni , alla M5s Vittoria Baldino , passando per Angelo(Verdi) e per la ...I centri di rimpatrio per itornano a essere prigioni Meloni alla Camera: "Calunnia contro lo Stato dire che lasciamo morire bimbi in mare". Scontro con: "Non sono Mosè". Un caso le ...

Migranti, Bonelli: “Lollobrigida sulla ‘sostituzione etnica’ Frasi da suprematismo bianco,… Il Fatto Quotidiano

La mobilitazione chiede al governo di invertire la rotta: «Non è uno stato di emergenza di cui abbiamo bisogno, ma di uno stato di diritti» ..."E' vero, come dice Cattaneo, che non è la prima volta che lo dicono e quindi la radice è proprio quella. C'è una destra, secondo me estrema in questo paese, che governa l'Italia che ha una visione di ...