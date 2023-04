Migliori App per fare la spia col cellulare (Android e iPhone) (Di mercoledì 19 aprile 2023) I telefoni Android e gli iPhone possono essere messi sotto controllo con alcune app spia, in grado di registrare tutto quello che avviene sullo schermo e nell'ambiente intorno al telefono. Queste app nascono per poter fornire una forma di controllo sui minori ma vengono sempre più utilizzati (illegalmente) anche per sorvegliare partner o per verificare cosa fanno i dipendenti sul lavoro. Nella guida che segue vi mostreremo quali sono le Migliori app gratuite per fare la spia con il telefono, dando la precedenza alle app fornite gratuitamente (molto rare con questo tipo di app). Prima di proseguire vi raccomandiamo di usare le app solo per monitorare persone soggette alla nostra tutela legale (figli minorenni); qualsiasi altro uso è severamente proibito dalla legge, Navigaweb declina ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 19 aprile 2023) I telefonie glipossono essere messi sotto controllo con alcune app, in grado di registrare tutto quello che avviene sullo schermo e nell'ambiente intorno al telefono. Queste app nascono per poter fornire una forma di controllo sui minori ma vengono sempre più utilizzati (illegalmente) anche per sorvegliare partner o per verificare cosa fanno i dipendenti sul lavoro. Nella guida che segue vi mostreremo quali sono leapp gratuite perlacon il telefono, dando la precedenza alle app fornite gratuitamente (molto rare con questo tipo di app). Prima di proseguire vi raccomandiamo di usare le app solo per monitorare persone soggette alla nostra tutela legale (figli minorenni); qualsiasi altro uso è severamente proibito dalla legge, Navigaweb declina ...

