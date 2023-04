Microchip occidentali nelle armi russe, le triangolazioni via Armenia e Kazakistan (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono diversi mesi che i servizi segreti di alcuni stati occidentali, inclusi gli Usa e alcune nazioni dell’Ue, stanno indagando sulla triangolazione di prodotti elettronici sotto embargo che attraverso un “rimbalzo” in Armenia arriverebbero nella disponibilità dell’industria militare russa. Ben più di un sospetto, si tratta di una vera impennata di ordini effettuati alle aziende europee e americane anche dal Kazakistan che poi vengono ritrovati tra i rottami di missili russi sparati o passati in mano agli ucraini. Dunque, Mosca, seppure colpita da sanzioni, sta aggirando la mancanza di componenti attraverso i paesi con i quali ha mantenuto rapporti commerciali senza limitazioni alla tecnologia. Alan Estevez, responsabile dei controlli sulle esportazioni statunitensi presso l'Ufficio dell'Industria e della Sicurezza del Dipartimento ... Leggi su panorama (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono diversi mesi che i servizi segreti di alcuni stati, inclusi gli Usa e alcune nazioni dell’Ue, stanno indagando sulla triangolazione di prodotti elettronici sotto embargo che attraverso un “rimbalzo” inarriverebbero nella disponibilità dell’industria militare russa. Ben più di un sospetto, si tratta di una vera impennata di ordini effettuati alle aziende europee e americane anche dalche poi vengono ritrovati tra i rottami di missili russi sparati o passati in mano agli ucraini. Dunque, Mosca, seppure colpita da sanzioni, sta aggirando la mancanza di componenti attraverso i paesi con i quali ha mantenuto rapporti commerciali senza limitazioni alla tecnologia. Alan Estevez, responsabile dei controlli sulle esportazioni statunitensi presso l'Ufficio dell'Industria e della Sicurezza del Dipartimento ...

