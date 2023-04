«Mi rifiuto di indossare la mascherina» | il militare dell’Aeronautica a giudizio per disobbedienza aggravata

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Mario F., maresciallo in servizio a Guidonia, si è rifiutato diladurante un concorso. E così ilfinisce davanti al tribunale. L’uomo, racconta oggi Il Messaggero, aveva infatti ricevuto un avviso di garanzia dopo che il 21 ottobre 2022 «presso il centro di selezione per un’attività concorsuale rifiutava reiteratamente e ometteva di ottemperare alle plurime intimazioni diladi copertura delle vie aeree. Impartitegli in ossequio alle disposizioni del comandante del centro di selezioni in Guidonia con foglio numero 1821 del 12-10-2022 dai superiori in primo grado, luogotenente e tenente colonnello, entrambi responsabili della conduzione concorsuale in atto», si legge nell’atto. L’accusa è di ...

Si rifiuta di indossare la mascherina durante un concorso, così il militare dell'Aeronautica va a processo: protagonista è Mario F., 53 anni, maresciallo in servizio a Guidonia, ...