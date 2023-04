Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : L'utile Mfe-Mediaset scende a 27 milioni, tiene il dividendo: Pier Silvio Berlusconi, nel 2022 risultato superiore… - sportli26181512 : #Media #Notizie Mediaset cerca un futuro, tra vendita e un fondo estero: Il futuro di Mfe (già Mediaset) è tutto da… - infoiteconomia : MFE (ex Mediaset) prosegue rally innescato da ricovero Berlusconi -

'Archiviamo quindi un 2022 molto positivo , sempre orientato all'interesse di tutti gli stakeholder', ha concluso l'amministratore delegato di. Leggi Anchesostiene la lettura,...- MediaForEurope (ex) ha comunicato i risultati finanziari del 2022, esercizio chiuso con ricavi netti per 2,8 miliardi di euro, rispetto ai 2,91 miliardi ottenuti l'anno precedente. Il ...Nel corso del secondo trimestre è previsto il perfezionamento del progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione diEspana indeliberato dalle rispettive assemblee in data 15 ...

Mfe-Mediaset, l'utile netto cresce del 30,1% rispetto al periodo pre Covid | Pier Silvio Berlusconi: "Orgogliosi del lavoro svolto" TGCOM

Mfe-Mediaset nel 2022 ha registrato, a livello di capogruppo, un utile di 27,4 milioni rispetto ai 214 milioni del 2021, con ricavi netti consolidati di 2.801 milioni rispetto ai 2.914 dell'anno prece ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 apr - Il lavoro svolto da tutte le aree del gruppo MediaForEurope "ha permesso di conseguire un utile netto superiore alle attese, soprattutto alla luce del ...