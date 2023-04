Meteo Roma del 19-04-2023 ore 19:15 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Meteo venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi Salvo isolate pioggia al nord est al pomeriggio instabilità momento con piogge e acquazzoni su Alpi e Appennini neve a quote medio-alte in serata e nottata oggi azioni movimento verso la pianura Padana e neve sulle Alpi oltre 1500 1700 m al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali fenomeni in Abruzzo al pomeriggio Instabili momento con acquazzoni e temporali sparsi specie nelle zone interne in serata residue piogge in Umbria zone interne del Lazio asciutto altrove con graduali schiarite al sud Al mattino nuvolosità irregolare Le regioni peninsulari con locali piogge su pulli e coste tirreniche della Calabria sereno sulle isole al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi Salvo isolate pioggia al nord est al pomeriggio instabilità momento con piogge e acquazzoni su Alpi e Appennini neve a quote medio-alte in serata e nottata oggi azioni movimento verso la pianura Padana e neve sulle Alpi oltre 1500 1700 m al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali fenomeni in Abruzzo al pomeriggio Instabili momento con acquazzoni e temporali sparsi specie nelle zone interne in serata residue piogge in Umbria zone interne del Lazio asciutto altrove con graduali schiarite al sud Al mattino nuvolosità irregolare Le regioni peninsulari con locali piogge su pulli e coste tirreniche della Calabria sereno sulle isole al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi ...

