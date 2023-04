Meteo mercoledì | altra giornata instabile | sole e pioggia sul litorale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’Italia è ancora per buona parte immersa in un’area di bassa pressione alimentata da correnti moderatamente fredde che giungono dall’Europa nord orientale. Il minimo presente alle basse latitudini si sta però indebolendo e con esso l’instabilità presente sulle regioni centro meridionali che tenderà ad attenuarsi nel corso delle prossime 24/48ore. Ma proprio in questo lasso di tempo un nuovo impulso di aria fredda dal Baltico si muoverà velocemente verso sudovest attraversando la Polonia nelladie raggiungendosera le Alpi centro orientali. Questo significa che il tempo si capovolgerà sull’Italia, piogge, rovesci , temporali e grandinate che fino a ora hanno bersagliato soprattutto le regioni del Centro e del Sud, andranno a interessare le regioni del ...

