Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 19 aprile 2023

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,19. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1927m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima ...

Liguria. Una giornata, quella di oggi, che dal punto di vista meteorologico si presenta al mattino con cielo sereno praticamente ovunque. Durante le ore centrali della giornata, secondo il Limet , ...L'immagine è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono 'pre ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 19 aprile 2023 Al mattino cielo sereno praticamente ovunque. Durante le ore centrali della giornata ...

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato praticamente ovunque per la giornata di mercoledì 19 aprile. Sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuv ...Da metà settimana, in particolare da mercoledì 19 sera, si accende l'instabilità anche sul Nord Italia, con l'arrivo di piogge e temporali. L’assenza di un’area di alta pressione sull’Europa meridiona ...