Meteo, le previsioni: ancora fresco e instabile, migliora nel weekend. VIDEO (Di mercoledì 19 aprile 2023) La primavera finora si è dimostrata molto dinamica e fresca. Il maltempo non è ancora finito e non si intravede un periodo di stabilità di lunga durata. Nei prossimi giorni il tempo sarà caratterizzato da piogge e temporali soprattutto sulle regioni del Nord, che di per sé non è una cattiva notizia perché potrebbe in parte risollevare le sorti di una siccità ormai cronica.Parziale miglioramento nel weekendTemporaneo miglioramento con l'arrivo del fine settimana grazie ad un debole anticiclone in espansione sul Mediterraneo centrale. La giornata di sabato sarà soleggiata e mite quasi ovunque, da domenica sono attesi nuovi acquazzoni al Nord in rapida estensione anche al Centro Sud. Un nuovo peggioramento è atteso per il 25 aprile. Gli ultimi giorni del mese potrebbero invece riservarci un cambio di circolazione con ...

