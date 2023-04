Meret tiene in piedi il Napoli. È lui l’eroe della serata al Maradona (Di mercoledì 19 aprile 2023) È Meret l’eroe della serata al Maradona. Il portiere del Napoli, che fino a quest’estate sembrava non essere la prima scelta, sta riscuotendo i suoi debiti e raccoglie tutti 7 in pagella nonostante l’eliminazione degli azzurri dalla Champions TuttoSport Meret 7 Preserva lo 0-0 parando il rigore a Giroud e ripetendosi poco dopo su incursione dello stesso francese. Puo? nulla sul terzo tentativo. Gazzetta dello Sport Meret 7 tiene in piedi il Napoli dicendo no due volte a Giroud. Il rigore non è impeccabile, ma il suo tuffo è notevole. Poi si ripete sul francese Corriere della Sera Meret 7 tiene in piedi il Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Èal. Il portiere del, che fino a quest’estate sembrava non essere la prima scelta, sta riscuotendo i suoi debiti e raccoglie tutti 7 in pagella nonostante l’eliminazione degli azzurri dalla Champions TuttoSport7 Preserva lo 0-0 parando il rigore a Giroud e ripetendosi poco dopo su incursione dello stesso francese. Puo? nulla sul terzo tentativo. Gazzetta dello Sportinildicendo no due volte a Giroud. Il rigore non è impeccabile, ma il suo tuffo è notevole. Poi si ripete sul francese CorriereSerainil...

