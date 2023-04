Mercoledì si toccano i 24 gradi | giovedì le massime crollano

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Un temporaneo promontorio anticiclonico porta tempo stabile quest’oggi sulla nostra regione e temperature sopra le medie del periodo, ma dall’Europa orientale è arrivo un nucleo di aria fredda che domani transitera a nord delle Alpi portando un aumento dell’instabilità. Da venerdì a domenica avremo condizioni di tempo variabile per il transito di umide correnti occidentali alternate a fasi più stabili, e temperature in lieve calo. Le previsioni del tempo del Centro Meteo Lombardo, a cura di Simone Budelli.19 aprile 2023 Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, nubi in aumento sui rilievi con locali rovesci sulle Prealpi. Tra sera e notte nuvolosità in aumento su tutti i settori con qualche pioggia o rovescio sparso tra Prealpi e medio-alta pianura.Temperature: Minime stazionarie ...