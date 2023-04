Mercato Udinese, Sottil preoccupato: è corsa a due per Samardzic (Di mercoledì 19 aprile 2023) Archiviate le prime due partite di ritorno dei quarti di finale, le tre competizioni europee si preparano a regalare spettacolo ed emozioni in tutte le altre gare in programma. Poi, da venerdì, per la Serie A sarà di nuovo tempo di andare in scena. Il suo 31° turno darà una sagoma ancora più definita alla classifica, in vista di un rush di stagione che risulterà decisivo per le speranze e il futuro di molte delle squadre che militano nella massima categoria italiana. Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese @livephotosport Una tra queste è l’Udinese, attualmente dodicesima in classifica e ancora scottata dalla netta sconfitta rimediata contro la Roma. I friulani ospiteranno, domenica 23 aprile alle 15:00, una Cremonese motivata a dare continuità ai due successi di fila, nel tentativo di raggiungere una prodigiosa salvezza. Superata ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Archiviate le prime due partite di ritorno dei quarti di finale, le tre competizioni europee si preparano a regalare spettacolo ed emozioni in tutte le altre gare in programma. Poi, da venerdì, per la Serie A sarà di nuovo tempo di andare in scena. Il suo 31° turno darà una sagoma ancora più definita alla classifica, in vista di un rush di stagione che risulterà decisivo per le speranze e il futuro di molte delle squadre che militano nella massima categoria italiana. Andrea, allenatore dell’@livephotosport Una tra queste è l’, attualmente dodicesima in classifica e ancora scottata dalla netta sconfitta rimediata contro la Roma. I friulani ospiteranno, domenica 23 aprile alle 15:00, una Cremonese motivata a dare continuità ai due successi di fila, nel tentativo di raggiungere una prodigiosa salvezza. Superata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francesco_bonsi : L'Udinese ha ottime individualità e le capacità per costruire una rosa completa. Il mercato sta portando giocatori… - peppeplaces70 : @realvarriale @OfficialASRoma @Udinese_1896 L’unica tra queste che non ha fatto mercato è l’Inter ?? e si è visto .… - TMit_news : Nell'ultima settimana l'Udinese ha piazzato il primo colpo (Zemura) ed è pronta per l'assalto del secondo (Brenner)… - Andrea_82b15 : RT @ilbanale: Roma Udinese cruciale, Roma Feyenoord vitale…si parla solo di mercato… Aouar, N’dicka, Firmino….ma sti gran cazzi, ci pensere… - ilbanale : Roma Udinese cruciale, Roma Feyenoord vitale…si parla solo di mercato… Aouar, N’dicka, Firmino….ma sti gran cazzi, ci penseremo -