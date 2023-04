Mercato europeo - La ripresa accelera: +26,1% a marzo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Mercato automobilistico europeo mette a segno una nuova crescita a doppia cifra. A marzo, secondo i dati diffusi dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta da Ue, Paesi Efta e Regno Unito sono state pari a 1.422.147 unità, il 26,1% in più rispetto al corrispondente mese dell'anno scorso grazie, in particolare, alla maggior disponibilità di prodotto presso le reti di vendita. Tuttavia, è bene ricordare ancora una volta come i dati siano in parte falsati dalla bassa base di confronto: un anno fa, infatti, il settore era alle prese con il periodo forse peggiore della crisi dei semiconduttori. Traino spagnolo e italiano. A trainare la crescita mensile della domanda europea sono soprattutto i cinque mercati più grandi, a partire dalla Spagna, con un +66,1%, e dall'Italia, con un +40,7%, mentre Francia, Regno Unito e Germania ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilautomobilisticomette a segno una nuova crescita a doppia cifra. A, secondo i dati diffusi dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta da Ue, Paesi Efta e Regno Unito sono state pari a 1.422.147 unità, il 26,1% in più rispetto al corrispondente mese dell'anno scorso grazie, in particolare, alla maggior disponibilità di prodotto presso le reti di vendita. Tuttavia, è bene ricordare ancora una volta come i dati siano in parte falsati dalla bassa base di confronto: un anno fa, infatti, il settore era alle prese con il periodo forse peggiore della crisi dei semiconduttori. Traino spagnolo e italiano. A trainare la crescita mensile della domanda europea sono soprattutto i cinque mercati più grandi, a partire dalla Spagna, con un +66,1%, e dall'Italia, con un +40,7%, mentre Francia, Regno Unito e Germania ...

