Mercato auto Europa | continua il trend positivo A marzo immatricolazioni a +28 | 8%

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilmobilistico dell’UE archiviacon un significativo aumento del 28,8% delle, che nel terzo mese del 2023 hanno superato il milione di unità (1.087.939). Se si considera il contributo del Regno Unito e dei Paesi Efta, il computo tocca quota 1,42 milioni, in crescita del 26%. Tutti i maggiori mercati continentali hanno registrato una crescita a due cifre il mese scorso, con Spagna (66,1%) e Italia (40,7%) in testa. Nel primo trimestre del 2023, ildel vecchio continente ha riportato un aumento sostanziale delle, con quasi 2,7 milioni di unità vendute. Che equivale a un +17,9% rispetto al primo trimestre 2022. Tra i quattro principali mercati dell’UE, la Spagna (+44,5%) ha registrato gli incrementi più alti nel trimestre, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Con la riforma del mercato ETS (CO2), arriva l'ennesima stangata della UE, stavolta su caldaie e auto. Col DEF del… - Agenzia_Ansa : Il mercato dell'auto cresce ancora a marzo, +26% in Europa #ANSA - editoreruggeri : Grazie all’elettrico, le auto endotermiche usate valgono il 30% in più. Potenza del Mercato! - Testament73 : RT @jimmomo: Con la nuova Ztl il sindaco di Roma rottama 30 mila auto dall'oggi al domani. Un vero esproprio. Una perdita netta, dato che l… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: 'Dove sta andando il mercato e dunque la preferenza degli automobilisti si vede dai numeri: le auto a benzina e gasolio vendu… -

...sul made in Italy che interverrà anche sulla formazione delle competenze che servono aldel ...Sviluppo Economico FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economia, ...Il 41,7% degli italiani indica il prezzo come il fattore più important e negli acquisti suldell'usato. La ricerca analizza attentamente le abitudini di acquisto dellein Italia e le ...Il Salone dell'di Shanghai 2023 rappresentail punto d'incontro ideale tra ilasiatico e il marchio, per evidenziare e esaltare il concetto della ' Italian luxury performance ', all'alba ...

Mercato auto europeo, la ripresa accelera: +26,1% a marzo - Quattroruote.it Quattroruote

Il mercato automobilistico europeo mette a segno una nuova crescita a doppia cifra. A marzo, secondo i dati diffusi dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta da Ue, Paesi Efta e… Leggi ...Secondo l’Acea, le vendite di autovetture nell’UE sono aumentate del 28,8% a oltre 1 milione di unità a marzo.