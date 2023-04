Meno tasse per chi fa figli, è una strada percorribile? (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Meno tasse per chi fa figli. La suggestione, che potrebbe diventare una proposta del governo, e in particolare del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti secondo quanto scrive il Foglio, si lega alla necessità di spingere con la politica economica, e nello specifico con la leva fiscale, la natalità. Un tema centrale, guardando agli andamenti demografici, alla sostenibilità del welfare e del sistema previdenziale, e alle esigenze del tessuto produttivo. Un’ipotesi del genere, solo per essere presa in considerazione, andrebbe analizzata nelle modalità, negli aspetti tecnici, a partire dalla compatibilità costituzionale e dalla sostenibilità economica. Il primo passo, nella sostanza, è la verifica di cosa vorrebbe dire ‘niente tasse’. Oggi nel sistema fiscale esistono sgravi e detrazioni legate ai ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) –per chi fa. La suggestione, che potrebbe diventare una proposta del governo, e in particolare del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti secondo quanto scrive il Foglio, si lega alla necessità di spingere con la politica economica, e nello specifico con la leva fiscale, la natalità. Un tema centrale, guardando agli andamenti demografici, alla sostenibilità del welfare e del sistema previdenziale, e alle esigenze del tessuto produttivo. Un’ipotesi del genere, solo per essere presa in considerazione, andrebbe analizzata nelle modalità, negli aspetti tecnici, a partire dalla compatibilità costituzionale e dalla sostenibilità economica. Il primo passo, nella sostanza, è la verifica di cosa vorrebbe dire ‘niente’. Oggi nel sistema fiscale esistono sgravi e detrazioni legate ai ...

