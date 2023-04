Meloni: 'Manca manodopera, ora puntiamo sulle donne' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Più persone al lavoro per pagare le pensioni. All'inaugurazione del Salone del Mobile a Milano, la premier Giorgia Meloni espone la sua ricetta per rendere i conti sostenibili. Anche se sul Def appena ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Più persone al lavoro per pagare le pensioni. All'inaugurazione del Salone del Mobile a Milano, la premier Giorgiaespone la sua ricetta per rendere i conti sostenibili. Anche se sul Def appena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : È inutile girarci intorno: il #Def varato dal governo Meloni è deludente e, purtroppo per gli italiani, insufficien… - SL_littlelion : RT @LucillaMasini: 'I migranti? Se manca personale si deve puntare su lavoro femminile e natalità' ha dichiarato la Meloni, quella che ha v… - MovPopulistaIta : RT @serebellardinel: In effetti se manca manodopera basta togliere ammortizzatori sociali e #RedditoDiCittadinanza obbligando la gente allo… - Roberto_Rosoni : RT @artedipulire: «Se manca manodopera il problema non si risolve con i migranti, ma incentivando l’occupazione femminile», dice la Meloni.… - MgraziaT : RT @artedipulire: «Se manca manodopera il problema non si risolve con i migranti, ma incentivando l’occupazione femminile», dice la Meloni.… -