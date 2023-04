Melito | il sindaco-giornalista Mottola in pochi giorni dalla manifestazione anti camorra all’arresto

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenvenuti a, città nemica della, recita un cartello pubblico. La pensa diversamente la Dda di Napoli, dopo il blitz della Dia da 18 arresti, eseguito stamane. Alacondizionerebbe la vita democratica. E i proclami legalitari sarebbero solo di facciata. Ad esempio, quelli delLuciano, condotto in carcere con l’accusa di scambio elettorale politico mafioso., 38 anni, è uniscritto all’Ordine della Campania. È stato corrispondente daper diverse testate, prima di lanciarsi in politica. Sulla sua pagina Facebook, lo scorso 4 aprile, postava le foto di unain una scuola media cittadina. Annunciava ai followers ...

La capogruppo del Pd in consiglio comunale Dominique Pellecchia: " Non volevano chi gli mettessero i bastoni tra le ...Da poche ore, adi Napoli, il, il presidente del Consiglio comunale e due consiglieri comunali erano stati arrestati in seguito a un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale ...... in cella ilin carica , il 38enne Luciano Mottola, eletto nel 2021 alla guida di una coalizione di centrodestra , il presidente del Consiglio comunale Rocco Marrone, 38 anni, di 'Più' ...

La capogruppo del Pd in consiglio comunale Dominique Pellecchia: " Non volevano chi gli mettessero i bastoni tra le ruote" ...