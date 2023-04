Melito | arrestati sindaco e presidente | cosa succede ora al consiglio comunale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono diversi gli scenari possibili dopo l’arresto delLuciano Mottola, deldelRocco Marrone e di due consiglieri comunali. Al Comune da ieri c’è una situazione surreale. Ora la gestione amministrativa è nelle mani del vice di Mottola, Marco Ponticello. Maora al palazzo di via Salvatore Di Giacomo?, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Da poche ore, adi Napoli, il sindaco, il presidente del Consiglio comunale e due consiglieri comunali erano statiin seguito a un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale ...Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale didi Napoli in carcere per presunto scambio elettorale politico mafioso. La custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, e ha coinvolto il ...Finisce in carcere anche Rocco Marrone, 37enne presidente del Consiglio comunale, eletto con la lista 'più', la più votata tra quelle a sostegno della candidatura a sindaco di Mottola alle ...

Sarebbe dovuta essere una vicenda da risolversi nel giro di poco tempo, invece la questione dell’asse perimetrale Melito-Scampia sta diventando surreale ...Ieri mattina a Melito di Napoli, comune del napoletano di 35mila abitanti, sono state arrestate 18 persone accusate a vario titolo di scambio elettorale politico mafioso, attentati ai… Leggi ...