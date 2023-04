Meghan Markle | l’assenza all’incoronazione e le teorie su Kate Middleton

(Di mercoledì 19 aprile 2023)non andràdi re Carlo III e ci sono una serie di ragioni cruciali dietro questa decisione. Quel che è certo, finora, è che il principe Harry sarà da solo all’evento che riguarda il padre e la regina Camilla il prossimo 6 maggio nell’abbazia di Westminster. La duchessa di Sussex, invece, rimarrà in California con i loro due figli. La notizia è stata confermata da Buckingham Palace, che non ha fornito ulteriori spiegazioni. Gli esperti, però, hanno pensato a diverse motivazioni valide ed una include anche la cognata. Il primo motivo deldiè palese a tutti. Si parla delle tensioni famigliari che sono oramai note tra i Sussex e il resto della Famiglia ...

Mancano circa venti giorni al 6 maggio, quando i Windsor al completo ( esclusee Sarah Ferguson ) si riuniranno prezzo l'abbazia di Westminster, nel cuore di Londra, per l'evento più ...Le voci secondo cui Kate Middleton esarebbero in cattivi rapporti si rincorrono da anni. Le dirette interessate non hanno mai smentito le indiscrezioni che le riguardano, anzi puntualmente fonti vicine a Buckingham Palace ...... perché va indossata La scelta di Giorgio VI L'eredità di Elisabetta II e la spilla con il suo volto Cimelio mancato per(e non solo) La spilla di Carlo III Fare parte della famiglia ...

Ritorna la cicogna a Windsor Ecco chi potrebbe presto annunciare la sua gravidanza. I rumors di mesi fa, sembrano ora una lieta conferma.Per Carlo si avvicina il giorno dell'incoronazione, ma Meghan Markle resterà a casa a Montecito. Ecco qual è stata la reazione del re.