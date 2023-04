Medjugorje. Messaggio di oggi: come essere dei testimoni credibili di Cristo (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi, sottolinea che per essere veri testimoni non basta il nostro impegno, non durerebbe, occorre di più. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Madonna nel suoscelto per, sottolinea che perverinon basta il nostro impegno, non durerebbe, occorre di più. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KattInForma : Medjugorje. Messaggio di oggi: come essere dei testimoni credibili di Cristo - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: come possiamo digiunare col cuore - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: è veramente possibile cambiare la nostra vita? - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: la Madonna ci invita ad essere pronti! - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: la Madonna ci invita a pregare come non mai -