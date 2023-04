Mediaset “ha spinto” per Alessandro Cecchi Paone a L’Isola 17: ecco perché (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alessandro Cecchi Paone, insieme al fidanzato Simone Antolini, è uno dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2023. Durante un’intervista per Nuovo Tv, rilasciata poco prima della partenza per l’Honduras, ha spiegato i motivi per i quali è stato aggiunto al cast. Stando alle sue parole, l’intento di Mediaset era quello di ridurre i contenuti trash, per dare al reality show un pizzico di cultura in più. La sua personalità è apparsa perfettamente compatibile con questo scopo. Sembra ci sia stata una notevole insistenza da parte della rete. Probabilmente, le direttive di Pier Silvio Berlusconi hanno influito molto in questo. Il giornalista si è detto davvero contento di questa svolta, soprattutto per il forte messaggio di inclusività: Mediaset voleva un po’ di cultura in questo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 aprile 2023), insieme al fidanzato Simone Antolini, è uno dei nuovi concorrenti dedei Famosi 2023. Durante un’intervista per Nuovo Tv, rilasciata poco prima della partenza per l’Honduras, ha spiegato i motivi per i quali è stato aggiunto al cast. Stando alle sue parole, l’intento diera quello di ridurre i contenuti trash, per dare al reality show un pizzico di cultura in più. La sua personalità è apparsa perfettamente compatibile con questo scopo. Sembra ci sia stata una notevole insistenza da parte della rete. Probabilmente, le direttive di Pier Silvio Berlusconi hanno influito molto in questo. Il giornalista si è detto davvero contento di questa svolta, soprattutto per il forte messaggio di inclusività:voleva un po’ di cultura in questo ...

