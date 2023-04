Mediaset chiude il bilancio 2022 in utile: ricavi a 2,8 mld (Di mercoledì 19 aprile 2023) Mfe-Mediasetha chiuso il 2022 con un utile netto reported di 216,9 milioni di euro con ricavi netti consolidati di 2,801 miliardi rispetto ai 2,914 dell’anno precedente. Il dividendo approvato dal Consiglio di amministrazione è di 0,05 euro per ciascuna azione ordinaria di categoria A e di categoria B, in linea con l’anno scorso. L’utile netto reported L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Mfe-ha chiuso ilcon unnetto reported di 216,9 milioni di euro connetti consolidati di 2,801 miliardi rispetto ai 2,914 dell’anno precedente. Il dividendo approvato dal Consiglio di amministrazione è di 0,05 euro per ciascuna azione ordinaria di categoria A e di categoria B, in linea con l’anno scorso. L’netto reported L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

