“Me lo chiedete e ve lo dico”. Soraia Allam rompe il silenzio su Luca Salatino: “Con chi sto?” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il povero Luca Salatino al momento è letteralmente bersagliato dal web, oltre che essere stato lasciato si è reso involontariamente preda dei leoni da tastiera, avendo abbandonato il GF Vip 7 per una donna che, pochi mesi dopo gli ha detto addio. Non solo sembra che Soraia Allam Ceruti abbia un altro. Ne parla lei. Inizialmente il mondo della cronaca rosa aveva pensato alla classica strategia della crisi di coppia per poi potersi proporre più facilmente per il ritrovato Temptation Island. Tuttavia, la fine tra Luca Salatino la sua scelta di Uomini e Donne Soraia Allam Ceruti era vera. Molto provata dalla situazione, ha rotto il silenzio. Soraia Allam rompe il ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il poveroal momento è letteralmente bersagliato dal web, oltre che essere stato lasciato si è reso involontariamente preda dei leoni da tastiera, avendo abbandonato il GF Vip 7 per una donna che, pochi mesi dopo gli ha detto addio. Non solo sembra cheCeruti abbia un altro. Ne parla lei. Inizialmente il mondo della cronaca rosa aveva pensato alla classica strategia della crisi di coppia per poi potersi proporre più facilmente per il ritrovato Temptation Island. Tuttavia, la fine trala sua scelta di Uomini e DonneCeruti era vera. Molto provata dalla situazione, ha rotto ilil ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaiteSardinas : RT @M_Ferrari327: Se chiedete a me questa edizione del #gfvip la più brutta di sempre. Se chiedete a me 'Sparta' il più bell'esempio di con… - Rosita54132181 : RT @M_Ferrari327: Se chiedete a me questa edizione del #gfvip la più brutta di sempre. Se chiedete a me 'Sparta' il più bell'esempio di con… - LibreAirJanet67 : RT @M_Ferrari327: Se chiedete a me questa edizione del #gfvip la più brutta di sempre. Se chiedete a me 'Sparta' il più bell'esempio di con… - elica3001 : RT @M_Ferrari327: Se chiedete a me questa edizione del #gfvip la più brutta di sempre. Se chiedete a me 'Sparta' il più bell'esempio di con… - M_Ferrari327 : Se chiedete a me questa edizione del #gfvip la più brutta di sempre. Se chiedete a me 'Sparta' il più bell'esempio… -

Il ministro Lollobrigida ha commesso psicoreato ... alla punizione di maestre che fanno pregare, e ma che dico Già siamo ai nomi dei ministeri del ... https://twitter.com/AndreaSALIERI6/status/1644960749083582465 Se poi vi chiedete perché questo ... "Canne di fucile". Un inno alla vita per evadere dal carcere mentale E per chi non riesce in questa impresa io dico: "urlate". Fatevi sentire con tutta l'aria che avete in corpo e chiedete aiuto. Voi valete, ognuno di noi vale, solo che a volte siamo troppo ciechi per ... La Roma stende l'Udinese e consolida il terzo posto in classifica mentre la Juve delude e stecca col Sassuolo Dico sempre che un allenatore normale, in una situazione in cui non si possono comprare tutti i ... Se ci sarà Dybala Forse , se me lo chiedete sono più ottimista che pessimista". Sassuolo " Juventus 1 ... ... alla punizione di maestre che fanno pregare, e ma cheGià siamo ai nomi dei ministeri del ... https://twitter.com/AndreaSALIERI6/status/1644960749083582465 Se poi viperché questo ...E per chi non riesce in questa impresa io: "urlate". Fatevi sentire con tutta l'aria che avete in corpo eaiuto. Voi valete, ognuno di noi vale, solo che a volte siamo troppo ciechi per ...sempre che un allenatore normale, in una situazione in cui non si possono comprare tutti i ... Se ci sarà Dybala Forse , se me losono più ottimista che pessimista". Sassuolo " Juventus 1 ... n. 4499 del 18-04-2023 - Emergenza migranti: Giani, Emiliano ... Regioni.it