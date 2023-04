Mazda CX-5 Skyactiv-G | la prova de Il Fatto it – Motore nuovo ed evoluzione continua – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Alcune auto segnano un prima e un dopo nella storia di una casa automobilistica e la CX-5 è proprio una di queste. Con questo crossover di medie dimensioni – 4,57 metri di lunghezza per 522 litri di bagagliaio –è diventato un brand di respiro globale. Infatti, da quando ha debuttato nel 2012 la CX-5 è stata venduta in tutto il mondo in tre milioni e mezzo di esemplari; inoltre nel 2022 è stata lapiù venduta globalmente con 365.135 unità, che rappresentano oltre un terzo di tutta la produzione del brand di Hiroshima. Parlando di Europa, una nuovasu quattro è una CX-5, un rapporto che fa capire perché la casa giapponese continui ad aggiornarla anno dopo anno. Con il model year 2023 la gamma si amplia a quattro allestimenti e due versioni speciali, il sistema di infotainment implementa la connettività wireless ...