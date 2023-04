Maxi sequestro di gadget e magliette con falso marchio SSC Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 35mila articoli, tra, bandiere,, e oltre 4mila metri di stoffa, riproducenti ildel Calcio, stoffa da utilizzare per addobbare le strade cittadine, pronti per la commercializzazione, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza dinell’ambito di una serie di controlli che hanno consentito di scoprire due opifici, due depositi, oltre 90 macchinari, strumenti di lavoro e telai. Nell’arco di una mese 55 persone sono state denunciate a vario titolo all’autorità giudiziaria per frode in commercio, contraffazione e ricettazione. Oltre 20milae capi d’abbigliamento sono stati sequestrati nei quartieri Ponticelli, Poggioreale, Scampia e Forcella die tra Ottaviano e Casoria. Lo scorso ...