Max Biaggi a Rossi | “Mi manca la nostra rivalità Oggi rimangono solo cose belle”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ha scelto l’anniversario di uno dei loro duelli più famosi per celebrare unache,lo dice a chiare lettere, in qualche modo è superata anche per lui. Il 18 aprile 2004, Valentinotrionfava al suo debutto su Yamaha sul circuito sudafricano di Phakisa battendo Maxin un duello serrato, tra i più avvincenti mai visti nella storia del motociclismo. Così indimenticabile che la MotoGP ha deciso di celebrarlo su Instagram. E, sorpresa,lo ha condiviso accompagnandolo con un post personale: “Lacon Valentino è vecchia, ma quanto mianche se ci siamo letteralmente odiati. Esser stato valentiniano o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andrianrp_ : @ihsanfatt Posisi 4 diisi Max Biaggi - SportRepubblica : Max Biaggi chiama Valentino Rossi: 'Quanto mi manca la nostra rivalità' - SportRepubblica : Max Biaggi chiama Valentino Rossi: 'Quanto mi manca la nostra rivalità' [aggiornamento delle 20:53] - corsedimoto : CHE DUELLO! - Max Biaggi ha ricordato la sua vecchia rivalità con Valentino Rossi e, anche se ai tempi c'era odio,… - theshieldofspo1 : Il pilota romano ha ricordato la rivalità con il Dottore nella ricorrenza di una gara storica #TSOS // #MotoGP //… -

Prima degli spagnoli Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Sete Gibernau, c'è stata quella indimenticabile con. I due italiani hanno dato vita a tante battaglie in pista ma soprattutto a diversi ...Con tutto il rispetto per 'Pecco' Bagnaia e Marco Bezzecchi, però, la sfida tra Valentino Rossi eera ben altro, per spessore di guida, curriculum sulle due ruote e livello di rivalità. Si ...Esattamente 19 anni fa, Valentino Rossi vinceva la sua prima gara con la Yamaha, al termine di un duello entusiasmante con, in sella ad una Honda, nel Gp del Sudafrica a Welkom. La MotoGP ha celebrato l'evento con un post su Instagram, che è stato 'repostato' dallo stesso. Il romano, uno dei più grandi ...

Max Biaggi e la rivalità con Valentino Rossi: "Ci odiavamo, ma mi manca" Corse di Moto

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...ROMA - Il 18 aprile è una data iconica della storia della MotoGP, visto che nel 2004 si svolse il GP di Welkom, in Sudafrica, in cui Valentino Rossi si impose nella sua prima gara con Yamaha, diventan ...