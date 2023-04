Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereRomagna : Matteo Saudino a Gatteo: venerdì l'ultimo appuntamento - -

E invece se a spiegarla ci si mette Barbasophia , all'anagrafe, professore di scuola da più di vent'anni e influencer filosofico da 350mila follower sui social, significa che si può ...Dal sindaco Claudio Scajola, che è stato intervistato dai bambini del consiglio comunale dei ragazzi, al famoso, docente di filosofia e content creator del canale Barbasophia. All'...L'insegnante di Storia e Filosofia, e mio collega per altro coetaneo,- autore di un bellissimo profilo YouTube in cui riprende le sue lezioni di Filosofia in aula per consentire a tutti gli studenti sufficientemente benestanti da possedere computer e ...

Matteo Saudino, il prof di Barbasophia: "Col mio podcast vi mostro quanto sono attuali i grandi filosofi" la Repubblica

Questa sera all'Oratorio San Rocco parlerà di Hans Jonas e Hannah Arendt Si terrà questa sera, venerdì 14 aprile, alle 21 presso l’ Oratorio San Rocco di Gatteo il quarto e ultimo appuntamento del cic ...L’insegnante di Storia e Filosofia, e mio collega per altro coetaneo, Matteo Saudino – autore di un bellissimo profilo YouTube ...