Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Matteo Politano infortunio: distorsione alla caviglia, salta la Juventus - sebsa04 : Ragazzi comunque matteo politano sta bene,ora è senzw un piede ottima notizia per il napoli ora manca la vendita di… - matteo_bottini : @Guisaltato Io come Politano per tutta la partita dopo che Rui si è accasciato a terra - matteo_milan91 : Quanto l’ha preparata bene il Mister andata/ritorno Letteralmente il Napoli palla a kvara che provava il dribbling… - magagl1 : RT @LafaelReao: Matteo Politano popopopo Matteo Politano popopopo -

Il tecnico del Napoli è arrabbiatissimo per il rigore non concesso dopo il tocco di Rafael Leao su Ervin Lozano (subentrato per l'infortunato), dopo che poco prima Olivier Giroud ...e Mario Rui, usciti nel primo tempo della sfida col Milan, hanno riportato rispettivamente un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e un trauma contusivo al ginocchio destro. ...Mentre Simeone recupera cresce il numero degli infortunati del Napoli. Rrahmani ha una lieve distorsione della caviglia destra Napoli's Italian forwardis carried away after being injured during the UEFA Champions League quarter - finals second leg football match between SSC Napoli and AC Milan on April 18, 2023 at the Diego - ...

NAPOLI: LA SITUAZIONE DEGLI INFORTUNATI POLITANO, RUI E RRAHMANI - Sportmediaset Sport Mediaset

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘SerieANews.com’, Mario Rui dovrebbe restare fermo ai box per almeno tre settimane, mentre per Matteo ...(Adnkronos) - Brutte notizie per il Napoli dopo la gara di Champions League contro il Milan. Oltre all'eliminazione dalla competizione, i partenopei devono fare i conti con ben tre infortuni rimediati ...