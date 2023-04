(Di mercoledì 19 aprile 2023) «Per l'Ue ogni giorno è un banco di prova. Ma sarebbe del tutto inadeguato pensare a un'Europa frutto della affannosa rincorsa ad affrontare problemi dettati da altri, in un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Mattarella a Cracovia cita Segre: 'Memoria unico vaccino contro l'indifferenza'. E rilancia l'idea di una difesa co… - vinierm : RT @ilmessaggeroit: Mattarella rilancia l'idea di una difesa comune europea: «L'Ue abbia deterrenza dissuasiva autonoma» - rozzo_barone : RT @ilmanifesto: Lollobrigida rilancia le teorie di estrema destra del complotto: «No alla sostituzione etnica». E Meloni: «Non servono mig… - GramsciAG : RT @repubblica: Mattarella a Cracovia cita Segre: 'Memoria unico vaccino contro l'indifferenza'. E rilancia l'idea di una difesa comune eur… - GramsciAG : RT @repubblica: Mattarella da Cracovia: 'L'Ue non è somma di mutevoli interessi nazionali'. E rilancia una difesa comune: 'L'Europa non ins… -

2023 - 04 - 19 11:23:42 Matterellal'idea di una difesa comune europea 'Guardiamo a come ... se messe a fattor comune diverrebbero - ha aggiunto il presidente- un volano ......23:42 Matterellal'idea di una difesa comune europea 'Guardiamo a come rendere concreta la ... Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'Università di Cracovia.Abbonati per leggere anche Leggi anchead Auschwitz: "I regimi fascisti consegnarono i propri concittadini ai carnefici nazisti" Migranti,da Varsavia: "L'Ue superi norme ...

Mattarella rilancia l'idea di una difesa comune europea: «L'Ue abbia deterrenza dissuasiva autonoma» ilmessaggero.it

«Per l'Ue ogni giorno è un banco di prova. Ma sarebbe del tutto inadeguato pensare a un'Europa frutto della affannosa rincorsa ad affrontare problemi dettati da altri, in ...Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 19 aprile (420° giorno di conflitto). Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Polonia.