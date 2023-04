Mattarella: “Nessuno resti indifferente al brutale attacco russo. La risposta è un’Europa forte” (Di mercoledì 19 aprile 2023) La memoria delle barbarie come “vaccino contro l’indifferenza”, la guerra in Ucraina, l’unità di vedute dell’Europa per la difesa dei valori occidentali. Questi i temi affrontati dal presidente Sergio Mattarella nella sua prolusione nell’università Jagellonica di Cracovia. La stessa dove studiò filosofia Papa Wojtjla. Mattarella a Cracovia: alle nostre spalle secolo tragedie “Alle nostre spalle stanno secoli di tragedie”, ha detto il capo dello Stato. “In cui i popoli europei si sono contrapposti. La vostra terra ne è stata testimone e vittima nella ricerca dell’indipendenza, nella conquista della libertà. E proprio la lezione della storia ha dato nel secondo dopoguerra, un impulso irresistibile al progetto di integrazione europea”. “Preservare la memoria nelle menti e nei cuori” Nell’ottantesimo anniversario della rivolta del Ghetto di Varsavia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) La memoria delle barbarie come “vaccino contro l’indifferenza”, la guerra in Ucraina, l’unità di vedute dell’Europa per la difesa dei valori occidentali. Questi i temi affrontati dal presidente Sergionella sua prolusione nell’università Jagellonica di Cracovia. La stessa dove studiò filosofia Papa Wojtjla.a Cracovia: alle nostre spalle secolo tragedie “Alle nostre spalle stanno secoli di tragedie”, ha detto il capo dello Stato. “In cui i popoli europei si sono contrapposti. La vostra terra ne è stata testimone e vittima nella ricerca dell’indipendenza, nella conquista della libertà. E proprio la lezione della storia ha dato nel secondo dopoguerra, un impulso irresistibile al progetto di integrazione europea”. “Preservare la memoria nelle menti e nei cuori” Nell’ottantesimo anniversario della rivolta del Ghetto di Varsavia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Nessuno dimenticherà mai. Continuerò a fare la mia parte', lo ha detto Tatiana Bucci, sopravvissuta all'Olocausto,… - Quirinale : migrazioni, #Mattarella: venga affrontato il problema dall’Unione europea come problema dell’Unione. Nessuno Stato,… - RICKDECKARD1962 : RT @wushurabbit: E' pieno così deggente studiata e intelligente, che ce fa la morale, ci insegna l'etica. So' passati decenni e nessuno h… - wushurabbit : E' pieno così deggente studiata e intelligente, che ce fa la morale, ci insegna l'etica. So' passati decenni e ne… - servidinessuno1 : RT @Tergestum70: 'Nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della #Russia contro l'#Ucraina' #Mattarella Ma quan… -