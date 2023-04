(Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - "L'esigenza di fare dell'una protagonista non trova adeguata risposta nella visione di un'Unione cometemporanea e mutevole di umori e, quindi, per definizione, perennemente". Lo ha detto Sergioin una prolusione all'università' Jagellonica nel giorno finale della sua visita di Stato in Polonia. La guerra in Ucraina "A questo insensato tentativo di sovvertire le regole dell'ordine internazionale, l'Unione Europea ha saputo reagire con fermezza e - con unita' di intenti - continuerà a sostenere l'Ucraina - ha spiegato - un sostegno che si esprime in molti modi e voi e la vostra Università ne siete esempio di grande valore. Dall'inizio del conflitto avete accolto qui più di mille rifugiati, mettendo a loro disposizione non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Migranti, Mattarella a Varsavia alza la voce: “Europa preistorica” - GiovaQuez : Mattarella: 'In Europa sono in corso due guerre, su piani diversi ma connessi: quella che vede l'Ucraina aggredita… - fisco24_info : Mattarella: 'L'Europa è instabile se è la somma di interessi nazionali': AGI - 'L'esigenza di fare dell'Europa una… - paoloborrometi : Il presidente #Mattarella da Cracovia: 'L'Europa è instabile se è la somma di interessi nazionali'. Grande discorso da vero europeista. - pirola_simone : RT @GiovaQuez: Mattarella: 'In Europa sono in corso due guerre, su piani diversi ma connessi: quella che vede l'Ucraina aggredita dalla Rus… -

2023 - 04 - 19 11:05:31 Cracovia,: "Nell'Ue due guerre, una russa e una di valori" Il ... 'In, in questo momento, sono in atto, contemporaneamente, due guerre, su piani diversi ma ...AGI - 'L'esigenza di fare dell'una protagonista non trova adeguata risposta nella visione di un'Unione come somma temporanea ... Lo ha detto Sergioin una prolusione all'università' ......russa e una di valori" Il presidente della Repubblica Sergio, dall'Università di Cracovia ha così commentato la situazione politica nel Vecchio continente sul fronte guerra: 'In, ...

Mattarella: "Europa testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione nazionalistica" RaiNews

ROMA (ITALPRESS) - "Sarebbe del tutto inadeguato pensare a un'Europa frutto della affannosa rincorsa ad affrontare problemi dettati da altri, in un quadro ...Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 19 aprile (420° giorno di conflitto). Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Polonia.