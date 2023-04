Mattarella in Slovacchia, la visita alla tomba del Milite Ignoto (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita di Stato in Slovacchia, ha deposto una corona sulla tomba del Milite Ignoto a Bratislava. Sempre nella capitale slovacca ha incontrato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il presidente della Repubblica Sergio, indi Stato in, ha deposto una corona sulladela Bratislava. Sempre nella capitale slovacca ha incontrato la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Bratislava per l’inizio della Visita Ufficiale in #Slovacchia… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Mattarella visita la base Nato italiana di Malacky Kuchyna in Slovacchia #ANSA - TV2000it : RT @TV2000it: #Mattarella da #Cracovia: unità europea e difesa comune #europa #difesa #Slovacchia #19aprile #Tv2000 @tg2000it https://t.co… - NATOlizer : Mattarella visita base Nato italiana in Slovacchia - Politica - Ciavarda : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Bratislava per l’inizio della Visita Ufficiale in #Slovacchia ???? https… -