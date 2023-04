Mattarella: “In Europa ci si domandava se morire per Danzica. Il seguito di queste incertezze è noto” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “La memoria corre, necessariamente, a una città, Gdansk (Danzica) che per ben due volte, nel ‘900, ha segnato la storia della Polonia. Il “piano bianco” del 1939 con l’aggressione alla città da parte del regime nazista e l’avvio, nel 1988, dai Cantieri, del processo di affrancamento dal regime comunista. ‘morire per Danzica?’ ci si interrogava in Europa alla vigilia della seconda guerra mondiale. Il seguito di queste incertezze è noto”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Università Jagellonica di Cracovia in occasione della visita di Stato in Polonia. “Come costruire la pace, come realizzare un sistema rispettoso dei diritti di ogni Stato, in grado di irradiare intorno a sé valori positivi di cooperazione, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) “La memoria corre, necessariamente, a una città, Gdansk () che per ben due volte, nel ‘900, ha segnato la storia della Polonia. Il “piano bianco” del 1939 con l’aggressione alla città da parte del regime nazista e l’avvio, nel 1988, dai Cantieri, del processo di affrancamento dal regime comunista. ‘per?’ ci si interrogava inalla vigilia della seconda guerra mondiale. Ildi”. Così il presidente della Repubblica Sergioall’Università Jagellonica di Cracovia in occasione della visita di Stato in Polonia. “Come costruire la pace, come realizzare un sistema rispettoso dei diritti di ogni Stato, in grado di irradiare intorno a sé valori positivi di cooperazione, come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Mattarella: 'In Europa sono in corso due guerre, su piani diversi ma connessi: quella che vede l'Ucraina aggredita… - DantiNicola : Le parole pronunciate da Sergio Mattarella a Cracovia sono le parole di tutti noi, europei ed europeisti. Di chi c… - LaStampa : Migranti, Mattarella a Varsavia alza la voce: “Europa preistorica” - stevedire : RT @GiovaQuez: Mattarella: 'In Europa sono in corso due guerre, su piani diversi ma connessi: quella che vede l'Ucraina aggredita dalla Rus… - ilfattovideo : Mattarella: “In Europa ci si domandava se morire per Danzica. Il seguito di queste incertezze è noto” -