Mattarella | Fascisti complici della carneficina

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ci sono carnefici e. E ci sono quanti lavorano per far dimenticare l'orroreShoah facendola scivolare in un passato nebuloso dove, indistinti, vagano colpevoli e vittime: sono gli "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Ad Auschwitz crimine senza oblio né perdono. Lo commise regime sanguinario nazista complici i regimi f… - repubblica : Mattarella ad Auschwitz: 'I regimi fascisti consegnarono i propri cittadini ai carnefici nazisti' - elio_vito : “I fascisti consegnarono i loro cittadini ai carnefici nazisti” le parole del Presidente Mattarella, pronunciate si… - Anton1963A : RT @antonellodose: Mattarella ad Auschwitz: “Milioni di cittadini assassinati dai nazisti con la complicità dei regimi fascisti” https://t.… - irejdoc1897 : RT @LilianaArmato: #Mattarella ad #Auschwitz: 'Regimi fascisti complici dell'orrore. I regimi fascisti consegnarono i propri concittadini a… -

Ci sono carnefici e complici. E ci sono quanti lavorano per far dimenticare l'orrore della Shoah facendola scivolare in un passato nebuloso dove, indistinti, vagano colpevoli e vittime: sono gli "...Sergio, spesso silente, l'ascolta ed è ancora più ammutolito dall'orrore che ha appena ... Una, per esempio: il fascismo non fu un alleato che sbagliava, no, ifurono complici. "......regimieuropei, che consegnarono propri concittadini ai carnefici, si macchiò di un crimine atroce contro l'umanità. Un crimine che non può conoscere né oblio né perdono'. Sergio...

Mattarella in visita ad Auschwitz: “Regimi fascisti consegnarono i propri concittadini ai carnefici” La Stampa

Le parole di Lollobrigida su migranti e natalità, Mattarella ad Auschwitz, Cospito, il Superbonus e il Salone del Mobile. La rassegna stampa ...“Milioni di cittadini furono assassinati da un regime sanguinario come quello nazista che, con la complicità dei regimi fascisti europei, che consegnarono propri concittadini ai carnefici, si macchiò ...