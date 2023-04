Mattarella cita Segre: “La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza, parole che valgono anche per la brutale aggressione in Ucraina” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, oggi membro a vita del Senato della Repubblica italiana ed esempio incessante di impegno, ci ammonisce: ‘La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza’. parole che si riempiono di nuovi significati se pensiamo a quanto sta accadendo a poca distanza da qui, ai confini dell’attuale Ue. Nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’università di Cracovia. “L’esigenza di fare dell’Europa una protagonista non trova risposta nella visione di un’Unione come somma temporanea e mutevole di umori e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Liliana, sopravvissuta all’Olocausto, oggi membro a vita del Senato della Repubblica italiana ed esempio incessante di impegno, ci ammonisce: ‘La’.che si riempiono di nuovi significati se pensiamo a quanto sta accadendo a poca distanza da qui, ai confini dell’attuale Ue. Nessuno può restare indifferente di fronte alladella Federazione Russal’“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando all’università di Cracovia. “L’esigenza di fare dell’Europa una protagonista non trova risposta nella visione di un’Unione come somma temporanea e mutevole di umori e ...

