Mattarella ad Auschwitz: "nessun arretramento nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali"

Mattarella in visita ad Auschwitz: "nessun arretramento nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali" 

Ieri, martedì 18 aprile, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha incontrato, nel corso della visita di Stato in Polonia, il Primo Ministro, Mateusz Morawiecki, al Palazzo della Cancelleria, la Presidente del Sejm, Elżbieta Witek e il Presidente del Senato, Tomasz Grodzki, al Palazzo del Parlamento. Nel pomeriggio Mattarella si è recato ad Auschwitz dove ha deposto una corona al Muro delle esecuzioni, ha visitato il Museo di Auschwitz 1, accompagnato da Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute a Birkenau.

