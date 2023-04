Mattarella a Cracovia: “L’unità dell’Unione europea è un bene primario da salvaguardare” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il presidente della Repubblica: «L’unità europea è un bene primario che va salvaguardato». E cita Segre: «La memoria è l’antidoto all’indifferenza» Leggi su lastampa (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il presidente della Repubblica: «è unche va salvaguardato». E cita Segre: «La memoria è l’antidoto all’indifferenza»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Mattarella a Cracovia cita Segre: 'Memoria unico vaccino contro l'indifferenza'. E rilancia l'idea di una difesa co… - Corriere : Mattarella a Cracovia: «Ue perennemente instabile se è la somma di interessi nazionali» - Radio1Rai : La visita di Stato in Polonia del presidente della Repubblica. #Mattarella è tornato sulla guerra in #Ucraina e sul… - GramsciAG : RT @repubblica: Mattarella a Cracovia cita Segre: 'Memoria unico vaccino contro l'indifferenza'. E rilancia l'idea di una difesa comune eur… - GramsciAG : RT @repubblica: Mattarella da Cracovia: 'L'Ue non è somma di mutevoli interessi nazionali'. E rilancia una difesa comune: 'L'Europa non ins… -