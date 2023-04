(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il presidente della Repubblica durante il viaggio in Polonia parla del conflitto in corso e sottolinea l’importanza dell’Unione europea

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmilioBerettaF1 : 'La memoria è l'unico vaccino contro l'indifferenza'. Cita Liliana Segre, Sergio Mattarella, nell'università Jagell… - ADM_assdemxmi : RT @Corriere: Mattarella a Cracovia: «Ue perennemente instabile se è la somma di interessi nazionali» - GabrieleCarrer : 'La memoria è l'unico vaccino contro l'indifferenza'. Cita Liliana Segre, Sergio Mattarella, nell'università Jagell… - ADM_assdemxmi : RT @askanews_ita: #Mattarella: nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della #Russia all’#Ucraina - askanews_ita : #Mattarella: nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della #Russia all’#Ucraina… -

A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio, in un discorso agli studenti dell'università di. 'Oggi l'Europa è testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione ...Così il presidente. "L'esigenza di fare della Ue una protagonista - spieganon trova risposta in una Unione come somma temporanea e mutevole di umori e interessi nazionali", ...Lo ha detto il presidente Sergioda. . "Oggi ricorre l'80° anniversario della rivolta del Ghetto di Varsavia. La Memoria di quelle barbarie rimane indefettibile nelle nostre menti ...

Mattarella a Cracovia, il discorso «Ue perennemente instabile se è la somma di interessi nazionali» Corriere della Sera

Cracovia, 19 apr. (Adnkronos) – “La fiducia in noi stessi e nei valori che ci ispirano deve indurci a progettare gesti di pace che rifiutino di arrendersi e di essere schiavi della logica della guerra ...A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un discorso agli studenti dell'università di Cracovia. "Oggi l'Europa è testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione ...