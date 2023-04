Matierno, al via i lavori di smantellamento dei prefabbricati (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono cominciati nella giornata di ieri, dopo ben 40 anni di attesa, i lavori per lo smantellamento dei prefabbricati di Matierno. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache, parte quindi l’intervento previsto nel bando Periferie, relativo al lotto A che finalmente sarà riqualificata. Sarà l’impresa Chierchia di Pimonte ad eseguire i lavori. Ieri, infatti, l’azienda ha posizionato la gru per avviare ufficialmente l’intervento, particolarmente atteso in città. L’iter verrà portato avanti passo dopo passo: il primo step sarà quello di attendere il piano sanitario dall’Asl, poi si passerà alla caratterizzazione dei rifiuti presenti e, infine, alla rimozione delle coperture di amianto che, secondo i piani dell’azienda al lavoro, sarà impacchettato e smaltito altrove. Segui ZON.IT su Google ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono cominciati nella giornata di ieri, dopo ben 40 anni di attesa, iper lodeidi. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache, parte quindi l’intervento previsto nel bando Periferie, relativo al lotto A che finalmente sarà riqualificata. Sarà l’impresa Chierchia di Pimonte ad eseguire i. Ieri, infatti, l’azienda ha posizionato la gru per avviare ufficialmente l’intervento, particolarmente atteso in città. L’iter verrà portato avanti passo dopo passo: il primo step sarà quello di attendere il piano sanitario dall’Asl, poi si passerà alla caratterizzazione dei rifiuti presenti e, infine, alla rimozione delle coperture di amianto che, secondo i piani dell’azienda al lavoro, sarà impacchettato e smaltito altrove. Segui ZON.IT su Google ...

