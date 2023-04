**Maternità surrogata: Schlein, 'lettera femministe? Sì a confronto, tema delicato'** (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "C'è una piena disponibilità al confronto con tutti i femminismi e con tutte le associazioni che vogliono confrontarsi su questo tema delicato e denso". Così Elly Schlein rispondendo a una domanda sulla lettera aperta inviata alla segretaria Pd da 100 femministe sulla gestazione per altri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "C'è una piena disponibilità alcon tutti i femminismi e con tutte le associazioni che vogliono confrontarsi su questoe denso". Così Ellyrispondendo a una domanda sullaaperta inviata alla segretaria Pd da 100sulla gestazione per altri.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : #famigliearcobaleno in sintesi: il Governo #Meloni fa pressione politica su una Procura (Padova) per togliere le m… - LaVeritaWeb : L’ex governatore racconta a «Sette» la decisione di avere un figlio. O sarebbe meglio dire comprare, perché l’utero… - Assurba84248179 : @stanzaselvaggia ce davvero stai confrontando un'incentivo alla natalità con la maternità surrogata? tu stai tutta… - Ivanosbrano : @jacopocoghe Sarei anche d'accordo con te, ma l'articolo te lo hanno girato modificato perché l'originale dice 'com… - piero636 : RT @LucioMalan: I dettagli dell’orrendo mercato dell’utero in affitto: sconti, promozioni, garanzia in caso di perdita del prodotto (morte… -

Diventare Madre (2022) di Monique Bydlowski - Recensione del libro ... con approfondimenti anche sull' infertilità , sugli aborti spontanei, sull'interruzione volontaria di gravidanza, sulla fecondazione assistita e sulla maternità surrogata tramite utero in affitto, ... Schlein, ora nel Pd tutti l'attendono al varco ... Fratoianni, Bersani, Speranza, Zan, Provenzano, Boldrini, D'Alema, col trionfo di proposte come quella della maternità surrogata, definita negli ambienti cattolici 'la mercificazione del corpo ... Maternita' surrogata e paternita' putativa nello scenario socio - politico di Giancarla Codrignani. Pubblicato nel blog dell'autrice e in il Manifesto del 25 marzo 2023. Le solite situazioni che purtroppo hanno bisogno di una definizione giuridica per evitare equivoci e, ... ... con approfondimenti anche sull' infertilità , sugli aborti spontanei, sull'interruzione volontaria di gravidanza, sulla fecondazione assistita e sullatramite utero in affitto, ...... Fratoianni, Bersani, Speranza, Zan, Provenzano, Boldrini, D'Alema, col trionfo di proposte come quella della, definita negli ambienti cattolici 'la mercificazione del corpo ...di Giancarla Codrignani. Pubblicato nel blog dell'autrice e in il Manifesto del 25 marzo 2023. Le solite situazioni che purtroppo hanno bisogno di una definizione giuridica per evitare equivoci e, ... **Maternità surrogata: Schlein, 'lettera femministe Sì a confronto ... Il Tirreno