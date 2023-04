**Maternità surrogata: Lepri, 'Schlein si confronti con cattolici dem'** (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Intanto le opinioni sono tutte le legittime, a partire da quella della segretaria sulla Gpa. Quello che bisogna chiedere, e lo farò domani in Direzione, è che ci sia un confronto e che questo confronto deve trovare dei luoghi di effettiva rappresentanza. Può essere una discussione in Direzione o in altri luoghi, ma serve un confronto vero. E non solo sulla Gpa". Stefano Lepri, cattolico democratico, ex-senatore e membro della Direzione Pd, risponde così all'Adnkronos sulle parole Elly Schlein che si è detta favorevole alla maternità surrogata. Su quali temi chiede un confronto nel Pd oltre alla Gpa? "Abbiamo appreso con notevole stupore che è stata depositata una proposta di legge che prevede il matrimonio egualitario. Siamo sorpresi che Schlein abbia annunciato di aver depositato questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Intanto le opinioni sono tutte le legittime, a partire da quella della segretaria sulla Gpa. Quello che bisogna chiedere, e lo farò domani in Direzione, è che ci sia un confronto e che questo confronto deve trovare dei luoghi di effettiva rappresentanza. Può essere una discussione in Direzione o in altri luoghi, ma serve un confronto vero. E non solo sulla Gpa". Stefano, cattolico democratico, ex-senatore e membro della Direzione Pd, risponde così all'Adnkronos sulle parole Ellyche si è detta favorevole alla maternità. Su quali temi chiede un confronto nel Pd oltre alla Gpa? "Abbiamo appreso con notevole stupore che è stata depositata una proposta di legge che prevede il matrimonio egualitario. Siamo sorpresi cheabbia annunciato di aver depositato questa ...

