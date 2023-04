Massacro per Calenda e Renzi: il sondaggio dopo la rottura è impietoso (Di mercoledì 19 aprile 2023) La rottura del Terzo Polo si è ormai consumata ed arriva uno dei primi sondaggi sul destino di Italia Viva ed Azione nella futura corsa in solitaria. La rilevazione è di Izi, che ha interpellato mille elettori liberaldemocratici su ciò che farebbero oggi alle urne, quindi senza partito unico del Centro. “Poco più della metà di quel fatidico 7,8% racimolato lo scorso 25 settembre andrebbe ad Azione, il 38% ad Italia Viva, il resto si disperderebbe con il 3,5% che guarderebbe al Pd, il 2,1 a +Europa, il 2 a Fratelli d'Italia e via dicendo. Percentuali che, tradotte in singoli risultati, attesterebbero il partito di Carlo Calenda al 3,9% e quello di Matteo Renzi poco sotto il 3” riferisce Repubblica sugli esiti del sondaggio. Ad analizzare i numeri è Giacomo Spaini, amministratore delegato di Izi: “I dati parlano ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ladel Terzo Polo si è ormai consumata ed arriva uno dei primi sondaggi sul destino di Italia Viva ed Azione nella futura corsa in solitaria. La rilevazione è di Izi, che ha interpellato mille elettori liberaldemocratici su ciò che farebbero oggi alle urne, quindi senza partito unico del Centro. “Poco più della metà di quel fatidico 7,8% racimolato lo scorso 25 settembre andrebbe ad Azione, il 38% ad Italia Viva, il resto si disperderebbe con il 3,5% che guarderebbe al Pd, il 2,1 a +Europa, il 2 a Fratelli d'Italia e via dicendo. Percentuali che, tradotte in singoli risultati, attesterebbero il partito di Carloal 3,9% e quello di Matteopoco sotto il 3” riferisce Repubblica sugli esiti del. Ad analizzare i numeri è Giacomo Spaini, amministratore delegato di Izi: “I dati parlano ...

