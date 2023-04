Mascherine, studio sugli eventi avversi: “Effetti simili a quelli del fumo di sigaretta” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un'ampia revisione condotta su più di mille pubblicazioni mostra eventi avversi importanti provocati dall'uso delle protezioni su naso e bocca e molti disturbi somigliano a quelli del Long Covid. Gli esperti si chiedono: "Se a provocare questi disturbi fossero state le FFp2?" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un'ampia revisione condotta su più di mille pubblicazioni mostraimportanti provocati dall'uso delle protezioni su naso e bocca e molti disturbi somigliano adel Long Covid. Gli esperti si chiedono: "Se a provocare questi disturbi fossero state le FFp2?"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francofacciani : @Virna25marzo @LaVeritaWeb Ancora mascherine...bah...ieri sono andato in uno studio medico...lui la indossava...io… - masini90 : @MrcLucien @ladyonorato Va bene continui pure a indossare tutte le mascherine che vuole visto che fanno bene. Sta c… - DeusVult84 : @Frances10730660 @Agenzia_Ansa Le mascherine non servono a una mazza. Questo studio di analisi su 78 studi dal 2020… - Frank_Cipo : @matt7gh Secondo l'ascienzah era grazie alle mascherine Ne raccomandavano fortemente la reintroduzione per protegge… - gabrielebandini : RT @matt7gh: 2/ è avuto un rialzo dei contagi. Non sono state di certo le #mascherine come dimostra questo studio del #CDC stesso su masch… -