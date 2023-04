Marsilio Abruzzo | ‘spopolamento dovuto a territori senza servizi’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Presidente della Regione punta sulla legge nata per contrastare il declino demografico “Lo spopolamento è legato anche ai parametri imposti da talune leggi che riguardano scuole, ospedali, cliniche… Togliere i servizi da uno significa aumentarne i disagi e quindi favorire la fuga dalle aree interne”. Lo dice all’Adnkronos il presidente della Regione, Marco. “Non è possibile – prosegue – che esistano gli stessi parametri numerici per città come Roma e Napoli, dove milioni di persone vivono in pochi chilometri quadrati, e realtà, come la nostra, fatta per lo più di piccoli paesi. I parametri per l’erogazione di taluni servizi vanno diversificati a seconda della densità demografiche e le caratteristiche orografiche di uno. Per questo sto parlando con i ministri Valditara e ...