Marotta: «Un premio per il quarto posto in campionato? Non si motivano i giocatori pagandoli» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel prepartita di Benfica-Inter, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, ai microfoni di Sky Sport l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. «La vicinanza del pubblico è fondamentale ma poi in campo vanno i giocatori che devono avere gli stimoli giusti. I due gol non bastano, ci vuole una prestazione di alto livello». E’ il momento per fare una valutazione? Marotta: «Per la valutazione a se stante è qualcosa di straordinario essere qui, nessuno poteva immaginare a inizio stagione di stare qua a giocarsi una qualificazione importante, è merito della squadra e dell’allenatore, visto che ci siamo è giusto che ci mettiamo la motivazione. Oggi dobbiamo capire cosa significa l’attaccamento alla maglia e regalare agli splendidi tifosi che abbiamo qualcosa di straordinario che ci manca da 13 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel prepartita di Benfica-Inter, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, ai microfoni di Sky Sport l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe. «La vicinanza del pubblico è fondamentale ma poi in campo vanno iche devono avere gli stimoli giusti. I due gol non bastano, ci vuole una prestazione di alto livello». E’ il momento per fare una valutazione?: «Per la valutazione a se stante è qualcosa di straordinario essere qui, nessuno poteva immaginare a inizio stagione di stare qua a giocarsi una qualificazione importante, è merito della squadra e dell’allenatore, visto che ci siamo è giusto che ci mettiamo la motivazione. Oggi dobbiamo capire cosa significa l’attaccamento alla maglia e regalare agli splendidi tifosi che abbiamo qualcosa di straordinario che ci manca da 13 ...

