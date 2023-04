Maria De Filippi: a Uomini e Donne arriva un suo vecchio conoscente (Di mercoledì 19 aprile 2023) In oltre due decenni di trasmissione non era mai successo che in studio arrivasse un vecchio conoscente di Maria De Filippi, ma a Uomini & Donne tutto è possibile. È successo nella puntata andata in onda ieri quando Luigi, un cavaliere del trono over, si è presentato in studio per cercare la compagna. “La redazione mi ha detto che abbiamo giocato insieme a tennis“, ha esordito Maria De Filippi, ottenendo una risposta affermativa da Luigi. “Abbiamo giocato a tennis al Foro Italico di Roma qualche anno fa durante una partita a quattro. Giocava anche tuo fratello e il maestro, purtroppo poi scomparso“. Maria De Filippi – che a tennis gioca spesso – non si è ricordata subito della partita tant’è che le ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 aprile 2023) In oltre due decenni di trasmissione non era mai successo che in studiosse undiDe, ma atutto è possibile. È successo nella puntata andata in onda ieri quando Luigi, un cavaliere del trono over, si è presentato in studio per cercare la compagna. “La redazione mi ha detto che abbiamo giocato insieme a tennis“, ha esorditoDe, ottenendo una risposta affermativa da Luigi. “Abbiamo giocato a tennis al Foro Italico di Roma qualche anno fa durante una partita a quattro. Giocava anche tuo fratello e il maestro, purtroppo poi scomparso“.De– che a tennis gioca spesso – non si è ricordata subito della partita tant’è che le ...

