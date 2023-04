Mare Fuori, la notizia del musical ha fatto impazzire i social: i commenti sono esilaranti! (Di mercoledì 19 aprile 2023) Mare Fuori, ad un passo dalle registrazioni della 4 stagione, viene fatto un annuncio che fa impazzire i fan: ecco come hanno reagito i social alla notizia del musical Mare Fuori è senza ombra di dubbio una delle serie più amate di sempre. Non a caso si è aggiudicata anche il ciack d'oro come serie più vista dagli under 30 e ben due dei protagonisti, Massimiliano Caiazzo e Carolina Crescentini, rispettivamente Carmine Di Salvo e la Direttrice Paola, hanno ottenuto lo stesso premio come miglior attori. Una vera e propria soddisfazione per il palinsesto nazionale che in questi anni aveva 'sfornato' diversi prodotti di successo come Che Dio ci aiuti, Doc, L'amica geniale, Il commissario Montalbano e potremmo continuare veramente con ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 19 aprile 2023), ad un passo dalle registrazioni della 4 stagione, vieneun annuncio che fai fan: ecco come hanno reagito ialladelè senza ombra di dubbio una delle serie più amate di sempre. Non a caso si è aggiudicata anche il ciack d'oro come serie più vista dagli under 30 e ben due dei protagonisti, Massimiliano Caiazzo e Carolina Crescentini, rispettivamente Carmine Di Salvo e la Direttrice Paola, hanno ottenuto lo stesso premio come miglior attori. Una vera e propria soddisfazione per il palinsesto nazionale che in questi anni aveva 'sfornato' diversi prodotti di successo come Che Dio ci aiuti, Doc, L'amica geniale, Il commissario Montalbano e potremmo continuare veramente con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : Io ancora fermo alla notizia del Musical di Mare Fuori Mi immagino na roba tipo WHAT TIME IS IT? IT'S CHIATTILLO T… - saraligato : RT @Daninseries: Io ancora fermo alla notizia del Musical di Mare Fuori Mi immagino na roba tipo WHAT TIME IS IT? IT'S CHIATTILLO TIMEEE ??… - Ismaaaaaa____ : RT @juanito92x: In Champions League vince il DNA. D.N.A. no o sole o mare fuori, i babà, con mollica o senza D.N.A. - maryxpiecuro : RT @FedericaMontu6: se fanno morire Carmine allora il mare fuori che tanto osannano non c’è per nessuno, il personaggio di Carmine è uno de… - maryxpiecuro : RT @lalssstarante: mare fuori mondo dominazione pt. 183638292. io comunque sarei andata avanti e l’avrei cantata tutta #MareFuori https://t… -