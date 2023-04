Marciniak doveva essere la garanzia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rosetti aveva designato il polacco Marciniak per porre rimedio alla deplorevole prestazione di Kovacs dell’andata per garantire un andamento “normale” almeno alla semifinale di ritorno tra Napoli e Milan. Peccato che anche il polacco sia incappato in una giornata no. Mettiamo subito in chiaro che il Napoli non ha giocato ai livelli attesi, non tanto nel gioco, ma soprattutto nella finalizzazione della manovra. L’errore enorme che pesa sull’economia della gara è quello al 37º del primo tempo quando Leao travolge in scivolata Lozano in area di rigore rossonera. Già in diretta l’intervento sembrava nettamente da rigore, ma l’arbitro lo giudica regolare. La rabbia sale ancora di più quando, dopo aver ascoltato l’auricolare l’arbitro fa il gesto con le mani che è stato colpito il pallone. Ora, detto che l’intervento colpisce prima il piede e poi il pallone e già questo ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rosetti aveva designato il polaccoper porre rimedio alla deplorevole prestazione di Kovacs dell’andata per garantire un andamento “normale” almeno alla semifinale di ritorno tra Napoli e Milan. Peccato che anche il polacco sia incappato in una giornata no. Mettiamo subito in chiaro che il Napoli non ha giocato ai livelli attesi, non tanto nel gioco, ma soprattutto nella finalizzazione della manovra. L’errore enorme che pesa sull’economia della gara è quello al 37º del primo tempo quando Leao travolge in scivolata Lozano in area di rigore rossonera. Già in diretta l’intervento sembrava nettamente da rigore, ma l’arbitro lo giudica regolare. La rabbia sale ancora di più quando, dopo aver ascoltato l’auricolare l’arbitro fa il gesto con le mani che è stato colpito il pallone. Ora, detto che l’intervento colpisce prima il piede e poi il pallone e già questo ...

