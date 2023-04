Maratona col trucco, atleta sale in auto e arriva terza (Di mercoledì 19 aprile 2023) La scozzese Zakrzewski tradita dai dati e dal tracciamento L’atleta scozzese Joasia Zakrzewski, specialista delle ultramaratone, è stata squalificata da una gara perché ha utilizzato un’auto. La 47enne di Dumfries era arrivata terza nella gara Gb Ultras Manchester-Liverpool il 7 aprile. Dettaglio: ha percorso 2,5 miglia (circa 3,8 km) in auto. La furbata è stata scoperta perché i dati hanno evidenziato che l’atleta ha coperto un miglio in 1’40”: un po’ troppo veloce. Wayne Drinkwater, il direttore della corsa Gb Ultras, ha detto alla BBC che l’episodio è stato “molto deludente”. “Il problema è stato esaminato e, dopo aver controllato i dati del nostro sistema di tracciamento della gara, i dati GPX, le dichiarazioni fornite dal nostro team dell’evento, da altri concorrenti e dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) La scozzese Zakrzewski tradita dai dati e dal tracciamento L’scozzese Joasia Zakrzewski, specialista delle ultramaratone, è stata squalificata da una gara perché ha utilizzato un’. La 47enne di Dumfries eratanella gara Gb Ultras Manchester-Liverpool il 7 aprile. Dettaglio: ha percorso 2,5 miglia (circa 3,8 km) in. La furbata è stata scoperta perché i dati hanno evidenziato che l’ha coperto un miglio in 1’40”: un po’ troppo veloce. Wayne Drinkwater, il direttore della corsa Gb Ultras, ha detto alla BBC che l’episodio è stato “molto deludente”. “Il problema è stato esaminato e, dopo aver controllato i dati del nostro sistema di tracciamento della gara, i dati GPX, le dichiarazioni fornite dal nostro team dell’evento, da altri concorrenti e dalla ...

Zakrezewski è arrivata 14esima nella maratona dei Giochi del Commonwealth 2014 in Scozia e ha stabilito i record nel Regno Unito sulle distanze di 100 e 200 miglia. Adrian Stott, un amico della ...