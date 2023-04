Maradona, in 8 a processo per la morte dell’ex calciatore (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ad oltre due anni dalla morte di Diego Armando Maradona ancora si indaga sul suo decesso, con diverse persone indagate per non aver soccorso l’ex calciatore, la cui vita poteva essere salvata. Una corte d’appello in Argentina ha confermato questo martedì l’elevazione a giudizio della causa per la morte nel 2020 di Diego Armando Maradona, un processo attraverso il quale otto persone saranno processate per il presunto reato di omicidio semplice con eventuale dolo. Secondo fonti giudiziarie, la Camera di Appello e Garanzie del comune di San Isidro di Buenos Aires ha deliberato all’unanimità di respingere le richieste di annullamento del processo e di cambio di qualificazione giuridica della causa giudiziaria. Nella decisione di questo martedì, la Corte d’Appello e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ad oltre due anni dalladi Diego Armandoancora si indaga sul suo decesso, con diverse persone indagate per non aver soccorso l’ex, la cui vita poteva essere salvata. Una corte d’appello in Argentina ha confermato questo martedì l’elevazione a giudizio della causa per lanel 2020 di Diego Armando, unattraverso il quale otto persone saranno processate per il presunto reato di omicidio semplice con eventuale dolo. Secondo fonti giudiziarie, la Camera di Appello e Garanzie del comune di San Isidro di Buenos Aires ha deliberato all’unanimità di respingere le richieste di annullamento dele di cambio di qualificazione giuridica della causa giudiziaria. Nella decisione di questo martedì, la Corte d’Appello e ...

